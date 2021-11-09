МХАТ своего дела: какие спектакли исчезнут из репертуара

Первая декада Владимира Кехмана в должности гендиректора МХАТ им. Горького завершилась рядом решений. Выяснилось, что театр ожидает чистка репертуара, а также возвращение не только Татьяны Дорониной, но и спектаклей периода ее правления. Попечительский совет, работавший при экс-худруке Эдуарде Боякове, объявил о разрыве с театром. При этом попечители уже вложили в учреждение 150 млн рублей и собирались вложить еще 95 млн при государственном годовом бюджете в 389 млн. В ответ Кехман пообещал закрыть все попечительские проекты. Кроме того, у труппы появился новый заведующий, а правая рука бывшего худрука — народный артист Валентин Клементьев — написал заявление об уходе. «Известия» побывали на закрытом собрании творческих сотрудников и выяснили, как изменилась крупнейшая театральная институция и что ожидает МХАТ в перспективе.

Как это было

9 ноября в зрительном зале театра, поздоровавшись с актерами, Кехман объявил, что на повестке дня будет четыре пункта. Первым стали кадровые перестановки. Завтруппой, по словам гендиректора, теперь будет актер Александр Хатников. А в день своего юбилея уволился народный артист России Валентин Клементьев.

— Клементьеву 60 лет. Я получил от него эсэмэску, — сказал Кехман. — Сейчас зачитаю: «Уважаемые коллеги. Я покидаю труппу МХАТ имени Горького. Прошу прощения, кого вольно или невольно обидел. С верою в любовь и будущее художественного театра. Валентин Клементьев».

Во-вторых, гендиректор сообщил, что с 1 декабря планирует отрегулировать расписание артистов. Теперь занятость сотрудников будет известна на несколько месяцев вперед, заверил он. Понимает он и актеров, получающих небольшие зарплаты в театре и работающих на стороне.

— Пока мы не сможем вас полностью занять, мы будем вас отпускать. В этом никаких проблем нет. Это третий пункт , — продолжил Владимир Кехман.

МХАТ своего дела Владимир Кехман Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Изложение четвертого гендиректор начал с сообщения об обсуждении с Татьяной Дорониной репертуара театра.

— Я специально попросил об этом Татьяну Васильевну, с которой нахожусь в общении, — отметил Владимир Кехман. — Она мне передает через Игоря Константиновича (помощник Татьяны Дорониной. — «Известия») всевозможные рекомендации. Я стараюсь по возможности выполнять. Уже все выполнил. Осталась одна. Но это мы сделаем попозже. Я пригласил завлита, которая всю жизнь работает в театре. Вместе с завтруппой и режиссерами мы поймем декабрьский репертуар. И определимся с планом на следующий год.

Судя по всему, этот план предполагает возвращение в репертуар спектаклей времен правления Татьяны Васильевны. Новый руководитель выяснил, что декорации снятых из репертуара постановок никуда не пропали. И не исключает расширения афиши за счет них .

— У меня есть приятель, который ходил сюда всю жизнь и рассказывал про спектакль, в котором Джигарханян играл с Дорониной. Это — «Беседы с Сократом». Мне важно прекратить пустые разговоры и заняться делом, — подытожил Владимир Кехман.

Отпустив артистов на репетиции, генеральный директор пообщался с «Известиями», начав разговор с самой главной темы.

МХАТ своего дела Татьяна Доронина Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Мы находимся с Татьяной Васильевной в постоянном общении, — повторил он. — Это уже огромный рывок вперед. Очень надеюсь, что на следующей неделе наконец физически поговорю с ней, чтобы узнать ее ощущение от происходящего.

Гендиректор отметил, что Татьяна Доронина не бывала в театре уже почти три года. И чтобы она сюда приехала, нужен предмет ее визита.

— Мне кажется, мы должны сделать что-то важное, чтобы она поняла: ей нужно это посмотреть, — сказал гендиректор. — Что это будет, я еще не знаю. Но очень надеюсь, что мы должны ее чем-то удивить.

Цена репутации

Удивлять театру теперь придется без поддержки попечительского совета, который отказался продолжать сотрудничество с МХАТом. Как сообщил коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин, отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

— На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества , — подчеркнул Игорь Кудряшкин.

МХАТ своего дела Сцена из спектакля «Лавр» Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Совете попечителей отметили, что благодаря его средствам МХАТ им. М. Горького выпустил спектакли «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио». Например, в спектакль «Лавр» было вложено 33 млн рублей, в «Нюрнбергский вальс» — 15 млн, в спектакли «Розовое платье», «Пиноккио», «Женщины Есенина», «Сумбур и музыка» — порядка 30 млн рублей.

На текущий сезон было зарезервировано порядка 60 млн рублей — на премьеры спектаклей Андрея Кончаловского, Владимира Бортко, Алисы Гребенщиковой и Эдуарда Боякова. Совет попечителей также активно участвовал в жизни театра. Например, корпорация «Синергия» потратила порядка 10 млн рублей на продвижение спектакля «Лавр». Благодаря средствам партнеров были проведены гастроли спектакля «Лес» в Санкт-Петербурге.

Сразу после назначения Владимира Кехмана была назначена встреча совета попечителей, и он был на нее приглашен. Но присутствовать смог только по видео-конференц-связи, поэтому знакомства настоящего не получилось. А после увольнения Эдуарда Боякова в знакомстве смысла уже не было.

Между тем, если бы в театре оставался Эдуард Бояков, поддержка МХАТа была бы сохранена и даже увеличена. Попечители уже вложили в театр 150 млн рублей и собирались вложить еще 95 при государственном годовом бюджете в 389 млн.

МХАТ своего дела Сцена из спектакля «Пиноккио» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как сказано в письме совета попечителей, велись переговоры с ОАО «УГМК» о выделении дополнительных 50 млн рублей; корпорация «Синергия» готова была выделить 15 млн на постановку спектакля «Чемодан» по сборнику рассказов С. Довлатова , также предварительно прошли переговоры с компанией МТС о выделении порядка 30 млн на постановку спектакля «Хлорофилия». Кроме того, на средства совета готовились гастроли спектакля «Лавр» в Екатеринбург в 2022 году.

«Известия» поинтересовались судьбой «Новой школы МХАТ», образовательного проекта, задуманного Эдуардом Бояковым и поддержанного корпорацией «Синергия». По словам президента корпорации Вадима Лобова, на данный момент принято решение, что текущие студенты продолжат свое обучение в «Новой школе МХАТ», проект планируется сохранить, но его дальнейшее развитие теперь будет зависеть от политики нового руководства театра.

Как рассказал «Известиям» Владимир Кехман, он уважает решение, принятое советом.

— Мы действительно полностью расходимся в понимании и роли таких советов и театра, — подчеркнул он.

По мнению Кехмана, что и как делают попечительские советы, это в принципе для существования театра не имеет никакого значения, в большей степени это форма, связанная с уважением к театру, плюс к тому, что есть. А есть у театра, по словам гендиректора, финансирование Минкультуры.

МХАТ своего дела Сцена из спектакля «Розовое платье» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— У нас здесь очень ясная дорога, — заметил Кехман. — Практически все проекты, которые были сделаны попечительским советом, мне придется закрыть, к сожалению. Потому что они все убыточные. Всё, что касается «Лавра» (на сегодняшний день самый кассовый спектакль театра. — «Известия»), это тоже вопрос, на который у меня нет пока ответа.