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Не вынес двоих: почему МХАТ имени Горького остался без худрука

И кто может занять место Эдуарда Боякова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Не вынес двоих: почему МХАТ имени Горького остался без худрука
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2021-11-02 18:03:43
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Кандидатуру нового художественного руководителя МХАТ имени Горького Минкультуры утвердит после консультаций с профессиональным сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. 1 ноября о своей отставке объявил худрук театра Эдуард Бояков. Недавно назначенный гендиректор МХАТа Владимир Кехман уже заявил, что спектаклей с приглашенными актерами на Тверском бульваре больше не будет, и признался в любви к Татьяне Дорониной. Представители театральной Москвы по-разному оценили деятельность бывшего худрука. «Известия» выяснили, как изменился МХАТ имени Горького в период руководства Боякова и кто из деятелей культуры может занять его место.

Артисты вдохновлены

Меньше недели назад — 27 октября — генеральным директором МХАТ имени Горького был назначен Владимир Кехман, а 1 ноября художественный руководитель театра Эдуард Бояков на своей странице в Facebook объявил, что покидает театр. По его словам, директор предложил ему написать заявление об уходе. «Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной», — написал он.

Другие аспекты разговора худрук комментировать отказался, добавив, что благодарен всем, кто с ним сотрудничал все эти три года. Он также пожелал МХАТ имени Горького «успехов и развития», обещал сообщить о своих дальнейших профессиональных планах и резюмировал, что «тема закрыта».

Не вынес двоих
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Представление нового гендиректора труппе состоялось уже после увольнения худрука. Владимир Кехман, комментируя для «Известий» итоги собрания, отметил, что все артисты вдохновлены и никакого конфликта больше нет.

Мы сегодня встречались с режиссером театра, непосредственно ведущим основные спектакли, — поделился он. — Очень надеюсь, что мы до конца года сможем спокойным образом доработать репертуар именно для труппы, без приглашенных артистов. Я также спросил его об одном уникальном спектакле театра, в котором была задействована вся труппа — 120 человек. Если у нас получится возобновить его, это будет сенсация.

Владимир Кехман отметил, что очень ждет встречи с Татьяной Дорониной и надеется услышать от нее пожелания по руководству театром.

— Она всегда была лицом МХАТа, она — единственная из здравствующих великих мхатовцев, — подчеркнул гендиректор. Поэтому я очень надеюсь, что до конца года мы сможем увидеться с ней и сформулировать наше видение по поводу того, как дальше будет развиваться театр.

В Минкультуры, учредителе МХАТа, на вопрос «Известий» ответили, что о решении худрука уволиться узнали из СМИ и оно стало для них абсолютной неожиданностью.

Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом, — отметили в ведомстве.

Не вынес двоих
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Опрошенные «Известиями» деятели культуры по-разному оценили деятельность Эдуарда Боякова в должности худрука. Заслуженный артист России, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев заметил, что МХАТ имени Горького и его театр расположены напротив друг друга через дорогу и их традиционно называют театр-Пушкин и театр-Дантес.

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Раньше наш визави напоминал склеп, а с приходом Эдуарда Боякова мы немножко заволновались, — признался Евгений Писарев. — Там появились яркие витрины, боксы горящие, публика стала толпиться у входа. По внешними вещам могу судить, что там кипела жизнь, это точно. И туда пришли работать приличные артисты.

Народный артист России, худрук Театра «Школа Современной пьесы» Иосиф Райхельгауз считает, что до прихода Эдуарда Боякова МХАТ имени Горького напоминал стоячее много десятилетий «болото», а худрук там создал жизнь, туда потянулись зрители, они стали покупать билеты, о МХАТе принялись спорить, в этот театр отдал свой роман Водолазкин.

Для писателя Евгения Водолазкина увольнение Эдуарда Боякова тоже стало неожиданностью. Он отметил, что во МХАТе идет успешная постановка по его роману «Лавр» и в любом его комментарии, вероятно, могут усмотреть личную заинтересованность, но как простой зритель он уверен, что Бояков совершил, казалось бы, невозможное: за три года сделал театр популярным. По словам писателя, не все решения худрука были ему близки, но не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает.

Не вынес двоих

Спектакль «Лавр»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Среди главных ошибок Боякова эксперты называют разрыв отношений с президентом МХАТа Татьяной Дорониной и конфронтацию с преданной ей частью труппы. Народная артистка не была в театре с января 2018 года, а в Сети периодически появлялись якобы подписанные ею письма, адресованные руководству страны, с просьбой уволить худрука.

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Отрицательно сказалось на репутации худрука и сотрудничество с популярной телеведущей Ольгой Бузовой, приглашенной в спектакль «Чудесный грузин». Противники Боякова сочли, что персонажам такого рода не место на академической сцене. Кроме того, теперь уже бывший худрук наряду с приглашением действительно крупных режиссеров доверял постановки и тем, чей профессиональный уровень не соответствовал статусу МХАТа.

Эдуарду Боякову есть за что сказать спасибо, даже большое спасибо, — заметил в беседе с «Известиями» ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Прежде всего, за само здание: он поменял кресла в зале, обновил фойе, сделал с помощью мониторов так, что это здание стало обращать на себя внимание. Кроме того, он привлек новую аудиторию. На спектакль Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» билеты в партер раскупали полностью, от первого до последнего ряда. И в то же время он сделал многое, чтобы это решение об увольнении было принято. В первую очередь это расхождение слов с делами. Когда его приглашали во МХАТ, была идея о совместном управлении с Татьяной Дорониной. Но этого не сложилось. Было бы логично, чтобы он приглашал многих крупных режиссеров, но зачастую он давал карт-бланш тем фигурам, которые этого не заслуживали. При этом он начал активно ставить сам, не имея профессионального режиссерского образования, что для такого театра, как МХАТ, — нонсенс.

Не вынес двоих
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

22 спектакля

За период руководства Боякова во МХАТе имени Горького было поставлено 22 спектакля, притом что театр закрывался в связи с локдауном.

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Эдуард Бояков работал системно: у него и его команды была программа — то, можно назвать репертуарной идеей, — считает театральный обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — В приоритете были современная и классическая русская драматургия и литература, поданная в разных жанрах и форматах, а вишенкой на торте — реконструкция мхатовских спектаклей.

По словам эксперта, была у МХАТа Боякова и потребность в том, что достаточно редко встречается в наших театрах и что психологи называют контекстным мышлением. Например, с реконструкциями «Трех сестер» и «Вишневого сада» корреспондировала постановка «Мифический муж и его собака», рассказывающая об эпохе создания этих спектаклей и взаимоотношениях Чехова с Московским Художественным театром. К «Трем сестрам» отсылает и «Розовое платье» — о судьбе одной из героинь чеховской пьесы.

Кроме того, отмечает Светлана Наборщикова, в заслугу худруку можно поставить творческое освоение мхатовских пространств: сценой в огромном здании становились не только специальные площадки, но и другие помещения.

Согласно уставу театра, нового худрука должен принять на работу директор, предварительно согласовав кандидатуру с Минкультуры. В здании на Тверском бульваре может быть и один руководитель — директор, поскольку по уставу МХАТ имени Горького — театр директорский.

Не вынес двоих
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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По мнению Иосифа Райхельгауза, директорский театр — это всегда плохо, поскольку спектакли создают режиссеры, а театры — главные режиссеры и художественные руководители. Евгений Писарев на вопрос, кто бы мог возглавить МХАТ имени Горького, ответил, что есть замечательные режиссеры, которые не имеют своего театра: Дмитрий Крымов, Юрий Бутусов. Но это люди авторского театра, а в такой, как МХАТ, должен приходить человек со своей общественной позицией, культурной значимостью, даже узнаваемостью. Идеально, чтобы это был художник с широкими взглядами, который не будет строить монотеатр, окажется открытым к разному, новому.

— У меня один кумир в плане художественного руководства — Олег Павлович Табаков, но где такого взять? — задался риторическим вопросом режиссер.

На закрытом собрании труппы, где гендиректор был представлен коллективу, он, по словам очевидцев, обозначил один из своих приоритетов — музыкально-драматические спектакли, поскольку большая сцена изначально проектировалась в том числе как оперная, концертная. И пообещал устроить во МХАТ имени Горького «новый Зальцбург». Кроме того, в Сети разошлось видео, опубликованное главным редактором RT Маргаритой Симоньян. На нем Владимир Кехман снимает со стены портрет Эдуарда Боякова и обращается к Татьяне Дорониной: «Татьяна Васильевна! Смотрите, смотрите! Оп! И нет его. Люблю вас очень. Спасибо за всё».

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