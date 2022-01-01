Прямой эфир
Экономика
Вассерман спрогнозировал ослабление доллара в 2022 году
Общество
МРОТ и прожиточный минимум проиндексированы на 8,6%
Мир
Ким Чен Ын назвал 2022 годом «смертельной схватки»
Общество
В России изменились правила получения субсидий по ЖКУ
Происшествия
Четверо взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме под Иркутском
Спорт
Александр Овечкин установил еще один рекорд НХЛ
Мир
Канцлер Германии в первом новогоднем обращении затронул тему Украины
Наука
Ученые предупредили о двух летящих к Земле потенциально опасных астероидах
Общество
В Японии начали разработку дающей вечный иммунитет к COVID-19 вакцины
Политика
Пушков назвал цель призыва экс-послов США обнародовать санкции против РФ

Нарколог дал советы по быстрому избавлению от похмелья

Нарколог Казанцев рассказал, как быстро избавиться от похмелья
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того, чтобы быстрее избавиться от похмелья, следует обратить внимание на свойства контрастного душа, а также на значимость восстановления водно-электролитного баланса. Об этом рассказал 1 января врач-нарколог Алексей Казанцев.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — отметил Казанцев в беседе с Пятым каналом.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Врач рекомендовал принимать контрастный душ утром, но делать это следует, включая по очереди горячую и холодную воду на пять секунд. Вместе с тем нарколог пояснил, что для быстрого избавления от похмелья также следует пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, в состоянии похмелья, как заверил Казанцев, необходимо питаться продуктами, полными белков. К примеру, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.

В то же время врач обратил внимание на пользу витаминов и прогулок. Однако, по его словам, от сильных физических нагрузок следует отказаться.

Ранее, 31 декабря, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями — самые вредные действия за праздничным банкетом. Он уточнил, что пузырьки увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021