Нарколог дал советы по быстрому избавлению от похмелья

Для того, чтобы быстрее избавиться от похмелья, следует обратить внимание на свойства контрастного душа, а также на значимость восстановления водно-электролитного баланса. Об этом рассказал 1 января врач-нарколог Алексей Казанцев.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — отметил Казанцев в беседе с Пятым каналом.

Врач рекомендовал принимать контрастный душ утром, но делать это следует, включая по очереди горячую и холодную воду на пять секунд. Вместе с тем нарколог пояснил, что для быстрого избавления от похмелья также следует пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, в состоянии похмелья, как заверил Казанцев, необходимо питаться продуктами, полными белков. К примеру, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.

В то же время врач обратил внимание на пользу витаминов и прогулок. Однако, по его словам, от сильных физических нагрузок следует отказаться.

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