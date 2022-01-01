Нарколог Минздрава назвал самый безопасный алкоголь в Новый год

Относительно безопасным, в сравнении с остальными алкогольными напитками на новогоднем столе, можно назвать сухое белое вино. Один-два бокала, разбавленные водой, практически безопасны для здоровья, рассказал 31 декабря главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Алкоголь вреден сам по себе, это яд. С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно — сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека», — приводит его слова агентство «Прайм».

Брюн также отметил, что повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями — самые вредные действия за праздничным банкетом.

«Пузырьки увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», — объяснил врач.

Лучшей закуской при употреблении алкогольных напитков Брюн назвал картофельное пюре, которое работает как абсорбент и замедляет всасывание алкоголя в кровь.

Коллега нарколога — врач-диетолог Наталья Круглова напомнила о самых вредных под алкоголь закусках. По ее словам, это продукты, которые содержат насыщенный жир, особенно колбасы.