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Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников

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«Силовики сопредельных стран» совершили ряд провокаций в отношении сотрудников Госпогранкомитета Белоруссии. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики генерал-майор Олег Воинов во время брифинга для атташе по вопросам обороны, аккредитованных при министерстве.

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«Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы Республики Беларусь», — приводит слова Воинова Telegram-канал ведомства.

Как подчеркнул генерал-майор, действия ряда стран Евросоюза (ЕС) привели к 20 смертям беженцев. Кроме того, силовики стран ЕС избили сотни мигрантов, включая детей и женщин, отметил Воинов.

«Наши соседи грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, выбрасывая людей и силой заставляя их идти в Беларусь», — заключил генерал-майор.

Министерство обороны страны 17 декабря предложило Польше провести «приграничные переговоры» для обсуждения «критических» для сторон вопросов.

Первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества ведомства Валерий Ревенко провел ряд встреч с военными атташе нескольких стран, в том числе Польши. В частности, обсуждался вопрос напряженности на белорусской границе.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале прошлого месяца, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе республики с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее все беженцы были перемещены с границы в логистический центр «Брузги», предоставленный белорусской стороной.

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