В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ

Российский газ незаменим для энергобаланса ФРГ. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер, комментируя данные о возможном перебое с электричеством в стране в случае остановки «Северного потока – 2».

«Германии необходимо стабильное энергоснабжение с источниками энергии, обеспечивающими базовую нагрузку. На мой взгляд, газ из России незаменим для энергобаланса Германии», — подчеркнул он.

Койтер также отметил, что вместе со своими коллегами работает над тем, чтобы СП-2 был запущен как можно быстрее.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки «Северного потока — 2» Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России.

По его мнению, Берлин не сможет, как запланировал, отказаться от атомных и угольных электростанций, поскольку испытывает нехватку голубого топлива, а Москва является его главным поставщиком. При этом Флаугер отметил, что газовые электростанции не зависят от капризов погоды и работают в любых условиях, а без российского газа Германия будет сидеть в темноте.

Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. Поэтому он призвал власти страны не обострять споры вокруг СП-2.

24 декабря эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая ранее выступала против прокладки газопровода, оказалась в сложном положении, а канцлер Германии Олаф Шольц, как и весь кабмин, ведет себя крайне сдержанно в сложившейся ситуации. Вместе с этим отмечается, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся дискуссии.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока — 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.