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В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ

Депутат бундестага Койтер: газ из России незаменим для энергобаланса Германии
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Российский газ незаменим для энергобаланса ФРГ. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер, комментируя данные о возможном перебое с электричеством в стране в случае остановки «Северного потока – 2».

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«Германии необходимо стабильное энергоснабжение с источниками энергии, обеспечивающими базовую нагрузку. На мой взгляд, газ из России незаменим для энергобаланса Германии», — подчеркнул он.

Койтер также отметил, что вместе со своими коллегами работает над тем, чтобы СП-2 был запущен как можно быстрее.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки «Северного потока — 2» Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России.

По его мнению, Берлин не сможет, как запланировал, отказаться от атомных и угольных электростанций, поскольку испытывает нехватку голубого топлива, а Москва является его главным поставщиком. При этом Флаугер отметил, что газовые электростанции не зависят от капризов погоды и работают в любых условиях, а без российского газа Германия будет сидеть в темноте.

Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. Поэтому он призвал власти страны не обострять споры вокруг СП-2.

24 декабря эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая ранее выступала против прокладки газопровода, оказалась в сложном положении, а канцлер Германии Олаф Шольц, как и весь кабмин, ведет себя крайне сдержанно в сложившейся ситуации. Вместе с этим отмечается, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся дискуссии.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока — 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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