Германии предрекли отключение электричества без СП-2

В случае остановки «Северного потока — 2» Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России. Такое мнение высказал в понедельник, 27 декабря, обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер.

По его мнению, Берлин не сможет, как запланировал, отказаться от атомных и угольных электростанций, поскольку испытывает нехватку голубого топлива, а Москва является его главным поставщиком.

При этом Флаугер отметил, что газовые электростанции не зависят от капризов погоды и работают в любых условиях, а без российского газа Германия будет сидеть в темноте.

Он также указал на то, что в случае блокировки трубопровода Россия может перейти к поискам рынка сбыта в Азии, что будет крайне невыгодно для Германии.

Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. Поэтому он призвал власти страны не обострять споры вокруг «Северного потока — 2».

Ранее, 24 декабря, эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая ранее выступала против прокладки газопровода, оказалась в сложном положении, а канцлер Германии Олаф Шольц, как и весь кабмин, ведет себя крайне сдержанно в сложившейся ситуации. Вместе с этим отмечается, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся дискуссии.

Ранее, 22 декабря, министр иностранных дел ФРГ рассказала о том, что они с канцлером Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока — 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.