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Порошенко назвал дату возвращения на Украину для ответа на обвинения

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в начале будущего года обязательно вернется в страну согласно своему графику, который он не намерен согласовывать с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил украинскому «5 каналу» 27 декабря.

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«В первой половине января я точно, в соответствии со своим графиком, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь на Украину. И дам ответы на все вопросы. И относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма», — рассказал Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 20 декабря заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения подозрения бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул Украину.

СМИ сообщили, что бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Как 20 декабря рассказал глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, в 2014–2015 годах руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность».

Однако следствие полагает, что Порошенко создал преступную группу и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

23 декабря бывший украинский лидер не явился на допрос в ГБР. По словам адвоката Ильи Новикова, он до сих пор не вернулся на Украину. В настоящее время Порошенко находится в Варшаве, куда отбыл 18 декабря. Действующего президента Украины Зеленского также вызвали в суд по иску Порошенко. Это 23 декабря было указано в повестке Верховного суда Украины, которую распространил адвокат Порошенко Игорь Головань.

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