Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

Президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд по иску бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Это в четверг, 23 декабря, следует из повестки Верховного суда Украины, которую распространил адвокат Порошенко Игорь Головань.

В иске требуется раскрыть данные телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями Донбасса.

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу», — говорится в повестке суда, опубликованной на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».

В партии напомнили, что летом 2021 года адвокаты Порошенко подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушок и обязать обнародовать все так называемые записи Бигуса в первоначальном виде, так как они могут представлять общественный интерес.

14 мая 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские спецслужбы прослушивали телефон Медведчука в 2015 году в рамках контрразведывательных мероприятий. По ее словам, прослушивание было легализовано и санкционировано.

Отмечалось, что на записях человек с голосом, похожим на голос Медведчука, обсуждает передачу России газового месторождения в Азовском море.

В мае Медведчука поместили под домашний арест. Его обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу также проходит его соратник Тарас Козак.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.