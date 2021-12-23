Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) по уголовному делу о государственной измене. Об этом 23 декабря сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков.

По его словам, политик до сих пор не вернулся на Украину.

«Он прилетит, как и обещал, в первой половине января», — сказал Новиков.

В настоящее время бывший украинский лидер находится в Варшаве, куда отбыл 18 декабря. Накануне он заявил, что вернется на родину в январе.

ГБР Украины 20 декабря заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал.

Все выдвинутые обвинения Порошенко отвергает и говорит о политическом характере уголовного дела.

СМИ Украины сообщили, что бывший президент Украины обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «государственная измена» и «содействие деятельности террористических организаций».

Так, речь идет о деле о закупках угля из Донбасса. Как 20 декабря рассказал глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, в 2014–2015 годах руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность».

Однако следствие полагает, что Порошенко создал преступную группу, и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его в Донбассе, объяснял адвокат Новиков.

17 декабря следователи ГБР Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.