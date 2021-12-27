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Москва, Подмосковье и Татарстан первыми протестируют цифровой паспорт

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Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта, выдача которых начнется в 2023 году, станут Москва, Подмосковье и Республика Татарстан. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Для удобства граждан»: в МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов
Выдавать документы планируют с 1 декабря

«Выдавать [цифровые паспорта] начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — отметил Чернышенко в интервью «РИА Новости», которое опубликовано 27 декабря.

При этом он указал, что использовать такой паспорт можно будет в любой точке России.

По словам Чернышенко, системный проект цифрового паспорта уже готов, на данный момент проведены технические испытания микросхемы и бланка — базовых электронных компонентов удостоверения личности.

Он подчеркнул, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. Однако вице-премьер уверен, что выбор большинства россиян будет в пользу электронного носителя.

О том, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года, сообщила накануне, 26 декабря, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

21 декабря глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал вынесение готового указа о цифровых паспортах на рассмотрение администрации президента России Владимира Путина. По его словам, в данный момент сняты все разногласия по проекту указа.

В октябре Шадаев сообщал, что электронные паспорта появятся в трех регионах России уже до конца 2022 года. Он подчеркнул, что электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах — как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На ней будут нанесены персональные данные человека, его фотография. Кроме того, по желанию в память смарт-карты можно будет занести такие данные, как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

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