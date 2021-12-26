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В МВД уточнили сроки начала выдачи первых электронных паспортов

МВД: электронные паспорта в России начнут выдавать с января 2023 года
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В России электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

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«В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов», — сказала она в эфире радио «Милицейская волна».

Казакова пояснила, что планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года.

Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч.

21 декабря глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал вынесение готового указа о цифровых паспортах на рассмотрение администрации президента России Владимира Путина. По его словам, в данный момент сняты все разногласия по проекту указа.

18 октября глава Минцифры сообщал, что электронные паспорта появятся в трех регионах России уже до конца 2022 года. Он подчеркнул, что электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах — как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

При этом в августе Шадаев назвал необязательной замену бумажного паспорта смарт-картой. По его словам, перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

19 марта в проекте указа Путина сообщалось, что москвичи смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года.

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