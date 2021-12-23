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Путин потребовал от США незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности

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Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с США, а от обеспечения безопасности Российской Федерации.

«Дальнейшие движения на Восток неприемлемы. <...> Это не мы ставим ракеты у границ США, а они ставят свои у нас на пороге. Разве наше требование избыточно? <…> Пять волн расширения НАТО. И теперь в Румынии и Польше появляются соответствующие системы. И теперь говорят: «И Украина будет в НАТО». Или на двусторонней основе там будут базы и вооружения. Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями», — отметил российский лидер.

По его словам, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что НАТО не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

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Путин также заявил, что российская сторона оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент сообщил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве. Президент пояснил, что представители с обеих сторон назначены.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры представителей Путина и американского лидера Джо Байдена по вопросам безопасности могут пройти в январе. Он отметил, что конкретные даты переговоров будут объявлены позже.

В этот же день Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

21 декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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