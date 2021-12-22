Военные медики США сообщили о разработке вакцины от всех коронавирусов

Специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в течение нескольких недель объявят о создании вакцины, эффективной против COVID-19 и всех его вариантов, включая «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщило издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвона Моджаррада.

Вакцина работает и против предыдущих вирусов SARS, которые стали причиной смерти миллионов людей по всему миру, заверяют разработчики.

Работа над препаратом шла почти два года. Армейская лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса COVID-19 в начале 2020 года. На очень раннем этапе отдел инфекционных болезней Уолтера Рида начал работать на созданием вакцины, которая будет работать не только против существующего штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.

Вакцина получила название Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Рида, или SpFN. Ее лабораторные испытания завершились в начале этого года. Клинические исследования на людях завершены в декабре и признаны успешными.

В отличие от существующих вакцин, SpFN использует в своей вакцине белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

По словам Моджаррада, испытания вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось, потому что лаборатории необходимо протестировать вакцину на субъектах, которые не были вакцинированы и ранее не были инфицированы COVID. При этом исследование было затруднено увеличением вакцинированных американцев и быстрым распространением штаммов «Дельта» и «Омикрон».

Как полагает специалист, избежать инфицирования с учетом появления его новых штаммов, будет невозможно.

«Так что я думаю, что очень скоро либо весь мир будет вакцинирован либо будет инфицирован», — сказал Моджаррад.

Следующим этапом испытаний вакцины станет ее действие на ранее вакцинированных или болевших коронавирусом пациентов. Медицинский центр работает с отраслевым партнером, имя которого еще не раскрыто.

«Нам необходимо оценить это в реальных условиях и попытаться понять, как вакцина действует на гораздо большем количестве людей, которые изначально были вакцинированы чем-то другим <...> или уже были больны», — добавил Моджаррад, уточнив, что предстоят испытания второй и третьей фаз.

Ранее во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что случаи заражения вариантом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 106 государствах мира. В период с 20 октября по 19 декабря «Омикрон» был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании.

Этот штамм коронавируса распространяется быстрее, чем вариант «Дельта», который на данный момент все-таки продолжает доминировать в мире. «Дельта» был обнаружен в 96% образцов биоматериала.

Также ВОЗ предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил о повышении требований в ревакцинации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что позиция по ревакцинации от коронавируса раз в полгода может быть скорректирована после получения дополнительной информации о штамме «Омикрон».

12 декабря иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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