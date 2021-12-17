Путин заявил о повышении требований к ревакцинации из-за «Омикрона»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 декабря, на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о повышении требований к ревакцинации.

«Как говорят специалисты, штамм «Омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», — заявил Путин.

Кроме того, в ходе этого совещания Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе со штаммом «Омикрон».

Также в пятницу Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона» в России. В ведомстве отметили, что в Великобритании и Южной Африке более чем 75% выявляемых случаев ежедневно приходится именно на этот вариант COVID-19.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета вполне хватает. По его словам, тяжелых случаев заболевания данным штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС.

14 декабря Голикова указала на необходимость сохранения мер профилактики COVID-19. Она отметила, что новый вариант очень заразен, поэтому нужно продолжать ограничительные мероприятия, особенно на фоне наступающих новогодних праздников.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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