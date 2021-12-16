Вице-премьер Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за «Омикрона»

Позиция по ревакцинации от коронавируса раз в полгода может быть скорректирована после получения дополнительной информации о штамме «Омикрон». Об этом 16 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наши коллеги из других государств, где штамм «Омикрон» уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована после получения дополнительной информации», — сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Ранее в тот же день она сообщила, что в случае необходимости на фоне распространения «Омикрона» возможная новая вакцина в России будет регистрироваться по процедуре, предусмотренной в связи с ЧС. По словам вице-премьера, когда появляются новые штаммы, российские ученые тестируют существующие вакцины на эффективность против выявленных вариантов COVID-19. Голикова напомнила, что в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

Она также отметила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25. Новый вариант, по ее словам, обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%. Так, число привитых первым компонентом вакцины составляет 76,4 млн человек, полностью вакцинированных — 70,4 млн человек.

До этого, 14 декабря, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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