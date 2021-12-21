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Большой театр отказался от онлайн-продаж билетов на балет «Щелкунчик»

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Все билеты в рамках третьего, заключительного, раунда продаж на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре были проданы через кассы, онлайн- продажи были недоступны. Об этом 21 декабря рассказали «Известиям» в пресс-службе балета.

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«Это было сделано, чтобы ограничить активность перекупщиков», — сообщила «Известиям» пресс-атташе Катерина Новикова.

По ее словам, продавать места было решено вживую, потому что «так перекупщикам орудовать сложнее, чем онлайн».

Кроме того, пресс-атташе рассказала, что из-за наплыва посетителей в день, когда стартовали онлайн-продажи, сайт дважды прекращал работу из-за неполадок в системе.

Уточняется, что в кассах продали также возвращенные билеты и невыкупленную бронь, которая числится за официальными организациями и спонсорами.

Источник в театре пояснил, что невыкупленная бронь может составлять до трети всех билетов на «Щелкунчика»: у главного театра страны множество обязательств перед правительственными структурами и инвесторами.

Как следует из правил продаж Большого театра, в одном заказе может быть не больше четырех билетов: два взрослых и два детских. Цена в кассах варьируется от 2 тыс. до 20 тыс. рублей. У перекупщиков цена билета достигает 100 тыс. рублей.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что в Большом театре вот уже много лет спекулянты выкупают и перепродают билеты по цене, в разы превышающей номинальную стоимость. Таким образом сокращается количество билетов, которые могут купить обычные зрители.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, изначально в театре выделяют определенное количество мест для сотрудников многочисленных «дружественных» театру организаций. Однако нередко от предназначенных для них мест гости отказываются, но эти билеты не поступают обратно в продажу — в кассы или на сайт — а уходят перекупщикам, у которых уже есть личные данные тех, кто готов за любые деньги «купить билет в новогоднее чудо».

При этом отмечалось, что сайт остается единственной возможностью купить билеты по номинальной стоимости, например, на многодетную семью. Так как в кассе строгое правило: не больше двух билетов для взрослых и не больше двух детских билетов в одни руки.

27 ноября, сообщалось, что за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь. В этой связи спекулянты начали продавать билеты на постановку. По данным телеканала, перекупщик говорит потенциальным покупателям о том, что в кассе якобы билетов нет. При этом он объясняет, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста на коронавирус.

Балет «Щелкунчик» Большой театр показывает с 22 декабря по 6 января.

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