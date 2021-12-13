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Раскрыта мошенническая схема по перепродаже билетов Большого театра

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В Большом театре вот уже много лет спекулянты выкупают и перепродают билеты по цене, в разы превышающей номинальную стоимость, сообщает 13 декабря РЕН ТВ.

Таким образом сокращается количество билетов, которые могут купить обычные зрители, отмечает телеканал.

«Стартовая цена билета на «Щелкунчик» от перекупщика — 35 тыс рублей за бельэтаж. 50 тыс рублей— за амфитеатр и бенуар. 120 тыс — в партер. При том, что в кассе — от 1,5 тыс до 15 тыс «Красная цена» на новогоднее представление — 20 тыс. Получается, в среднем перекупщики накручивают 300-500% к номиналу», — передает корреспондент телеканала.

Как сообщает РЕН ТВ, изначально в театре выделяют определенное количество мест для сотрудников многочисленных «дружественных» театру организаций.

«У нас большие обязанности перед спонсорами, которые имеют право на внеочередное приобретение билетов. Причем иногда они берут и по 100, и по 120, и по 130 билетов. Потому что они спонсоры, потому что они вкладывают деньги в театр», — заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

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Однако, согласно расследованию телеканала, нередко от предназначенных для них мест гости отказываются, но эти билеты не поступают обратно в продажу — в кассы или на сайт — а уходят перекупщикам, у которых уже есть личные данные тех, кто готов за любые деньги «купить билет в новогоднее чудо».

«У них договоренность с сотрудниками театра. Они в принципе планируют эту бронь, как бы бронь, которая формируется под то, чтобы потом она продавалась через этих спекулянтов», — рассказал бывший руководитель компании Ticketland Виталий Виноградов.

Как стало известно, перекупщики заранее собирают заказы и персональные данные от тех, кто готов приобрети билет по высокой цене (на билетах пишутся имя и фамилия зрителя, при входе контролер спрашивает паспорт). Затем они выкупают билеты на эти имена и развозят заказы.

Ситуацию с перекупщиками обостряет тот факт, что купить билет на «Щелкунчика» по официальным ценам можно только двумя способами: стоя в очереди или на сайте Большого театра, который в момент старта онлайн-продаж обычно перестает работать, передает корреспондент РЕН ТВ.

Между тем, сайт остается единственной возможностью купить билеты по номинальной стоимости, например, на многодетную семью. Так как в кассе строгое правило: не больше двух билетов для взрослых и не больше двух детских билетов в одни руки.

Отмечается, что по закону о борьбе с «театральной мафией» билеты на любые культурно-массовые мероприятия можно перепродавать только по цене номинала — для физлиц — и максимум с 10% сервисным сбором — для компаний-распространителей.

Как напомнили в РЕН ТВ, три года назад директор Большого Владимир Урин жаловался: из-за билетной мафии театр только на «Щелкунчике» теряет якобы около €1 млн. Тогда он обещал выстроить систему против спекулянтов.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь. В этой связи спекулянты начали продавать билеты на постановку. По данным телеканала, перекупщик говорит потенциальным покупателям о том, что в кассе якобы билетов нет. При этом он объясняет, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста на коронавирус.

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