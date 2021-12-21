Путин и Шольц обсудили по телефону Украину и предложения РФ к НАТО

Состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и нового канцлера Германии Олафа Шольца, в ходе которого российский лидер поздравил собеседника с началом работы и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также предложения РФ к НАТО по гарантиям безопасности. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер указал на то, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения «Минска-2».

«По просьбе федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года — что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Путин и Шольц обсудили в том числе российские предложения по долгосрочным гарантиям безопасности со стороны НАТО.

«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», — отметили в Кремле.

Главы обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам. Также было отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом.

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