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В Кремле выразили надежду на диалог Путина и Шольца по высылке дипломатов

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Москва надеется на установление контакта между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в том числе с целью обсуждения ситуации с высылкой российских и германских дипломатов. Об этом 21 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кремль очень надеется, что контакты двух лидеров осуществятся, и между ними возникнет конструктивный диалог. Мы также рассчитываем на преемственность в курсе Германии по отношению к РФ и на преемственность двусторонних отношений, которыми мы дорожим и в развитии которых заинтересованы», — ответил спикер Кремля на вопрос прессы о том, планирует ли Путин обсудить сложившуюся ситуацию с немецким канцлером.

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15 декабря власти ФРГ объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Тогда власти ФРГ заявили, что расправа была совершена якобы «по указу российских государственных» инстанций.

В свою очередь Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва категорически не согласна «с таким выводом и такой формулировкой».

В тот же день Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

В ответ на высылку российских дипломатов РФ объявила о зеркальных мерах. Как отметили в российском МИДе, решение выслать дипломатов ФРГ стало ответом на действия немецких коллег. В министерстве подчеркнули, что приговор по делу Хангошвили в отношении россиянина Соколова является абсолютно несправедливым и необъективным.

В октябре прошлого года стало известно, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.

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