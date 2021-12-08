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Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

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Социал-демократ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым канцлером Германии по итогам голосования в бундестаге. Трансляция заседания ведется на сайте германского парламента.

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Так, за политика проголосовали 395 депутатов. Выступить за утверждение Шольца новым канцлером должны были минимум 369 депутатов из 736.

Следующим этапом станет визит Шольца в президентский дворец Бельвю. Конституция страны регламентирует, что нового канцлера должен назначить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого политик вернется в парламент и примет присягу.

Ранее в этот день и.о. директора третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий выразил надежду, что отношения РФ с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия. По его словам, российские власти рассчитывают на то, что контакты с новым правительством Германии будут организованы в ближайшее время.

Днем ранее лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

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