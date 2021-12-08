Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

Социал-демократ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым канцлером Германии по итогам голосования в бундестаге. Трансляция заседания ведется на сайте германского парламента.

Так, за политика проголосовали 395 депутатов. Выступить за утверждение Шольца новым канцлером должны были минимум 369 депутатов из 736.

Следующим этапом станет визит Шольца в президентский дворец Бельвю. Конституция страны регламентирует, что нового канцлера должен назначить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого политик вернется в парламент и примет присягу.

Ранее в этот день и.о. директора третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий выразил надежду, что отношения РФ с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия. По его словам, российские власти рассчитывают на то, что контакты с новым правительством Германии будут организованы в ближайшее время.

Днем ранее лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.