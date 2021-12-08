Новый канцлер ФРГ Шольц прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц 8 декабря, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что необходимо соблюдать принцип нерушимости границ, в противном случае будут «последствия».

«У нас четкая позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если будет иначе. Речь идет, однако, о том, чтобы они (границы) не нарушались», — заявил Шольц в эфире телеканала Welt.

Также канцлер ФРГ подчеркнул, что главное в ситуации с Украиной — не допустить конфронтации.

«Нерушимость границ — это принцип, который должен соблюдаться всеми, потому что он повышает нашу общую безопасность. Это прогресс, которого мы должны достичь между государствами, а также в Европе — силу дает право, а не мощь. Поэтому важно, чтобы мы всеми силами, своим единством в НАТО, например, и в Европейском союзе демонстрировали, что этот принцип в будущем должны уважать все», — заявил политик.

В зарубежных СМИ всё чаще появляется информация о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами и агрессивной риторикой.

Кроме того, 7 декабря глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

Путин же подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

8 декабря президент РФ назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию сразу о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит в начале 2022 года.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что с помощью подобных материалов создается необходимая для агрессии атмосфера. Похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию, напомнил он.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.