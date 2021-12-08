Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ

Президент России Владимир Путин поздравил социал-демократа Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера Германии. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Ранее в этот день Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в парламенте страны. Политика поддержали 395 депутатов. Для вступления Шольца в должность были необходимы 369 голосов.

Политик после избрания направился в президентский дворец Бельвю, где президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении канцлером. Позже Шольц принял присягу.

Около 15:00 по местному времени (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем сложатся конструктивные отношения.

8 декабря исполняющий обязанности директора третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий выразил надежду, что отношения РФ с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия.

Днем ранее лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.