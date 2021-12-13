Шольц заявил о приверженности ФРГ транзиту газа через Украину

Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу, заявил 12 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Мы по-прежнему чувствуем ответственность за то, чтобы украинский газовый транзитный бизнес оставался успешным. То же самое и с будущими возможностями», — приводит его слова Reuters.

Он добавил, что Германия поможет Украине стать «основным источником возобновляемой энергии и необходимого производства, которое будет на ее основе».

«Мы ведем конкретные переговоры о том, как мы можем помочь в достижении этого», — сказал Шольц.

Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент газопровод «Северный поток – 2» не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики.

По ее словам, это связано с тем, что «требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми».

До этого, 30 ноября, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович сказал, что на перспективы продления транзита через Украину будет влиять ряд факторов, среди которых спрос на российский газ в Европе, ситуация с углем и возобновляемыми источниками энергии в ЕС, цены на топливо и мировой контекст.

Митрахович указал, что украинская сторона постоянно заявляет, что якобы находится с российской в состоянии войны. Эксперт задался вопросом, о каком тогда контакте на так называемую экономическую кооперацию в виде газового транзита может идти речь с их стороны.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Reuters, которое вышло 29 ноября, заявил, что РФ якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о продлении транзита нужно адресовать «Газпрому», и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который указал, что «для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе».

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Строительство газопровода СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.