«Нафтогаз» заявил о нежелании РФ продлевать контракт по транзиту газа

Российская Федерация не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Об этом 29 ноября заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Как он рассказал Reuters, нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

«Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал Витренко.

Он в очередной раз напомнил, что сохранение транзита газа из России в Европу остается важной частью экономики Украины. По мнению Витренко, европейские страны без контракта с Киевом станут более уязвимы. Он это объяснил тем, что Россия, имеющая в распоряжении трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», усилит контроль над поставками газа.

Ранее регулятор энергетики Германии приостановил процесс утверждения нового газопровода «Северный поток — 2» и удовлетворил запрос Украины на включение в процесс сертификации.

Это, по мнению Витренко, дает доступ Украине к ряду предоставленных документов и дает ей право быть выслушанной. Однако у Киева нет полномочий для остановки сертификации проекта, заключил он.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

11 ноября Витренко отметил, что газотранспортная система Украины «значительно удобнее» российского трубопровода «Северный поток – 2», поскольку у нее есть резерв труб. По его словам, оператор регулярно следит за состоянием ГТС.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть». Он уточнил, что на Украине десятилетиями не ремонтировалась ГТС.

Строительство проекта завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.