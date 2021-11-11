Глава «Нафтогаза» заявил о преимуществах ГТС Украины над СП-2

Газотранспортная система Украины «значительно удобнее» российского трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2), поскольку у нее есть резерв труб. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв в отличие от того же «Северного потока – 2», где резервные трубы просто отсутствуют», — написал Витренко в статье для портала NV.ua.

Он также уточнил, что оператор регулярно следит за состоянием ГТС Украины. Кроме того, по словам главы компании, украинская газотранспортная система также превосходит СП-2 из-за своего расположения и возможностей транспортировки.

«Например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, она (ГТС Украины. — Ред.) значительно удобнее российской», — заключил Витренко.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть». Он уточнил, что на Украине десятилетиями не ремонтировалась ГТС.

Компания «Оператор ГТС Украины» в конце октября подала в Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) заявку на участие в процессе сертификации СП-2. В середине октября такую же заявку подал «Нафтогаз Украины». В компании сообщили: украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска СП-2.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск «Северного потока – 2». Он подчеркнул, что СП-2 — это проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Вместе с тем 26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.