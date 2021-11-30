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Названы способные повлиять на продление транзита газа через Украину факторы

Эксперт Митрахович назвал способные повлиять на продление транзита газа через Украину факторы
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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович во вторник, 30 ноября, в беседе с «Известями» назвал бессмысленным ранее заключение контакта с Украиной по транзиту российского газа после 2024 года.

Он напомнил, что до окончания текущего контракта еще более трех лет и не стоит «бежать впереди паровоза». При этом на перспективны продления транзита через Украину, по его словам, будет влиять ряд факторов, среди которых спрос на российский газ в Европе, ситуация с углем и возобновляемыми источниками энергии в ЕС, цены на топливо и мировой контекст.

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Кроме того, на ситуацию окажут влияние и отношения России с Украиной. Митрахович указал, что украинская сторона постоянно заявляет, что якобы находится с российской в состоянии войны. Эксперт задался вопросом, о каком тогда контакте на так называемую экономическую кооперацию в виде газового транзита может идти речь с их стороны.

Он также напомнил, что предыдущий контакт в 2019 году был заключен за полтора суток до окончания предыдущего. Так, документ был подписан 30 декабря, а предыдущий заканчивался 31 декабря.

«То есть мы меньше чем за двое суток контакт успели заключать. Ну и чего опять сейчас торопиться, какой смысл?» — подчеркнул эксперт.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Reuters, которое вышло накануне, заявил, что Российская Федерация якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Он в очередной раз напомнил, что сохранение транзита газа из России в Европу остается важной частью экономики Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь 30 ноября заявил, что вопрос о продлении транзита нужно адресовать «Газпрому» и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который указал, что «для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в этот же день также заявил, что говорить о продлении контакта о транзите российского газа через Украину, который заканчивается в 2024 году, преждевременно.

Парламентарий призвал украинскую сторону посмотреть на календарь и отметил, что там сейчас только 2021 год и до окончания действующего транзитного контракта еще больше трех лет.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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