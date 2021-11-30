В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа.

«Что касается транзитных дел, то, конечно нужно адресовать вопрос «Газпрому». Я хочу лишь напомнить слова президента [России Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, когда можно ожидать начала переговоров по транзиту газа через Украину после 2024 года.

Также он выразил надежду на то, что никаких угроз для завершения сертификации «Северного потока-2» не возникнет, так как запуск проекта в интересах всех европейских потребителей.

25 ноября украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар назвал способ заставить Россию сохранить транзит газа. На его взгляд, это возможно в случае, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию, лишив Россию вариантов действий.

15 ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

2 ноября в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I-III квартал 2022 года. В этот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы намечается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, особенно на длительные периоды.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики в целях прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС преимущественно поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают страны Балтии, Польша, США и Украина.