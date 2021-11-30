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В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа.

«Что касается транзитных дел, то, конечно нужно адресовать вопрос «Газпрому». Я хочу лишь напомнить слова президента [России Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, когда можно ожидать начала переговоров по транзиту газа через Украину после 2024 года.

Тормоз газа: может ли запуск СП-2 затянуться еще на полгода
И как это отразится на европейском потребителе

Также он выразил надежду на то, что никаких угроз для завершения сертификации «Северного потока-2» не возникнет, так как запуск проекта в интересах всех европейских потребителей.

25 ноября украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар назвал способ заставить Россию сохранить транзит газа. На его взгляд, это возможно в случае, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию, лишив Россию вариантов действий.

15 ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

2 ноября в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I-III квартал 2022 года. В этот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы намечается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, особенно на длительные периоды.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики в целях прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС преимущественно поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают страны Балтии, Польша, США и Украина.

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