В ГД назвали преждевременными «волнения» Украины из-за транзита газа

Говорить о продлении контакта о транзите российского газа через Украину, который заканчиваются в 2024 году, преждевременно. Такое мнение во вторник, 30 ноября, «Известиям» выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских.

Парламентарий призвал украинскую сторону посмотреть на календарь и отметил, что там сейчас только 2021 год. До окончания действующего транзитного контракта еще больше трех лет, а в случае с Украиной, сложно говорить о перспективах, так как в стране в 2024 году пройдут президентские выборы и неизвестно какой будет ее политический вектор.

«Поэтому мне кажется, что принципе говорить еще за столько времени точно преждевременно и я здесь не понимаю опасений со стороны Украины, почему «Газпром» за 3,5 года до конца контракта не начинает говорить о новом. Пускай товарищи посмотрят на календарь и поймут, что еще просто рано», — заключил Ананских.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Reuters, которое вышло накануне, заявил, что Российская Федерация якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Он в очередной раз напомнил, что сохранение транзита газа из России в Европу остается важной частью экономики Украины.

11 ноября Витренко отметил, что газотранспортная система Украины «значительно удобнее» российского трубопровода «Северный поток – 2», поскольку у нее есть резерв труб. По его словам, оператор регулярно следит за состоянием ГТС.

Ранее в этом же месяце генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.