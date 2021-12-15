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В Хабаровске пенсионерам будут платить за вакцинацию с 20 декабря

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В Хабаровском крае сделавшим прививку от COVID-19 людям старше 60 лет, будут платить 2 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Михаил Дегтярев.

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Он отметил, что люди старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID-19 и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов.

«Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 руб. после прохождения курса вакцинации», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Данное правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года.

Дягтерев пояснил, что выплата будет осуществлена соцслужбами на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента.

Также губернатор напомнил, что пожилые люди могут привиться в любом пункте вакцинации, а также пригласить специалистов на дом по телефону 122.

17 ноября было отмечено, что широкое распространение коронавируса замечено среди жителей края, которым больше 65 лет. Уровень заболеваемости превышает эпидемиологический порог на 67%.

Ввиду этого участники оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции решили ввести обязательную вакцинацию по эпидемиологическим показаниям для людей старше 60 лет на территории региона.

13 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут получить денежную компенсацию в 10 тыс. рублей вместо подарочного набора.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что поощрение за вакцинацию от COVID-19 должно проходить не при наличии справки, а после вакцинации. Он также обратил внимание на то, что ревакцинация от коронавируса должна проводиться вовремя. По словам главы государства, пропускать этот момент нельзя.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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