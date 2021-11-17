В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет введут в Хабаровском крае. Об этом сообщается 17 ноября на сайте правительства региона.

В ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, которое прошло в правительстве края, было отмечено, что во всех городах региона и в большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19.

Уточняется, что широкое распространение коронавируса замечено среди жителей края, которым больше 65 лет. Уровень заболеваемости превышает эпидемиологический порог на 67%.

Ввиду этого участники оперштаба решили ввести обязательную вакцинацию по эпидемиологическим показаниям для людей старше 60 лет на территории региона.

Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, данные меры будут приняты в ближайшие две недели. А, кроме того, будут открыты два круглосуточных пункта вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сейчас в регионе первым компонентом привито 436 тыс. человек. Обе необходимых прививки сделали 383 тыс. человек, но прошли ревакцинацию только 32 тыс. жителей.

«Важно, чтобы в крае иммунитет к COVID-19 имели почти 1 млн. жителей. Если прививка сделана 1 год назад, то организм не защищен. В этой ситуации распространение COVID-19 ничем не сдерживается, и должны вводиться серьезные ограничительные меры», — подчеркнул он.

Также 17 ноября стало известно о том, что с 1 декабря на внутренних авиалиниях Хабаровского края введут QR-коды.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — говорится в сообщении.

Уточняется при этом, что региональному минздраву поручено проработать запуск поезда «Здоровье» для вакцинации жителей отдаленных поселков, а контроль за соблюдением ограничительных мер в крае будет усилен.

«С 18 ноября количество сотрудников органов исполнительной власти, уполномоченных составлять протоколы административных правонарушений, возрастет в несколько раз», — говорится в сообщении.

Ранее 17 ноября сообщалось, что более 1 млн жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививку от COVID-19. Всего в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 млн человек.

Как отметили в региональном минздраве, пункты вакцинации в регионе открыты в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, а также в стационарных отделениях больниц, где можно сделать прививку без предварительной записи.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.