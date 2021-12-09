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Представители Хлебниковой рассказали о ее состоянии

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Состояние госпитализированной певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось. Информацию подтвердили в четверг, 9 декабря, представители артистки.

Хлебникову ранее в это день перевели из реанимации в ожоговое отделение.

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«Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова!» — указано в сообщении, опубликованном в Instagram певицы.

В настоящий момент к ней пускают только родных. Однако артистке запрещено что-либо передавать.

Вместе с тем представители Хлебниковой добавили, что певица сама выскажется по поводу ситуации, когда «сочтет это нужным и возможным».

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой певица уснула.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. Отмечалось, что у артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. 27 ноября сообщалось, что артистка пришла в сознание.

6 декабря представители певицы рассказали, что состояние артистки стабилизируется с каждым днем.

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