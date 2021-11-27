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Пострадавшая при пожаре Хлебникова пришла в сознание

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Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве, пришла в сознание и может дышать самостоятельно. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказали друзья артистки.

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Состояние Хлебниковой оценивается как тяжелое, но угрозы ее жизни нет. С начала недели певицу периодически снимали с аппарата ИВЛ.

«У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора — ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие) плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, — от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава богу, удалось купировать», — рассказал профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов сайту kp.ru.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.

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