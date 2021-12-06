Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии

Представители пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой 6 декабря рассказали о ее самочувствии. Они отметили, что состояние артистки стабилизируется с каждым днем. К настоящему моменту певицу уже сняли с аппарата ИВЛ.

«…Марина дышит сама (ни ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым…, поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Также сообщается, что к Хлебниковой пускают только членов семьи.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел. 27 ноября сообщалось, что артистка пришла в сознание.