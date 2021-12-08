Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину

Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы мужчина признал вину. Об этом сообщил источник «Известий» 8 декабря.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

С собой у злоумышленника было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Мать мужчины 7 декабря рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

8 декабря Следственный комитет России опубликовал видео допроса стрелявшего.