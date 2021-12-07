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Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку успешно прооперировали

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Операция девочки, пострадавшей в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, прошла успешно. Об этом 7 декабря рассказал главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

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По его словам, хирургическое вмешательство носило простой характер.

«При осмотре огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей. Потребовались первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический», — сказал Горев.

Он добавил, что сейчас девочка в палате пробуждения, скоро ее направят в общее отделение.

«Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка», — отметил врач.

Стрельба произошла во вторник, 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. В СМИ также появилась информация о гибели девочки, но Следственный комитет оперативно опроверг эту информацию.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Дежурный отказался впускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию. Он начал повышать голос и препираться с охранником. После этого злоумышленник достал оружие и произвел несколько выстрелов.

По некоторым данным, нападавший прибыл в Центр госуслуг на велосипеде, при себе имел сумки с проводами. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Мужчину обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний Сергей Глазов. Он — бывший военный, служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника. Возбуждено уголовное дело.

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