Стрелявшего в московском МФЦ мужчину задержали

Задержан мужчина, который устроил во вторник, 7 декабря, стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Стрелявшим, по данным «Известий», оказался 45-летний Сергей Глазов.

Задержанный начал стрелять из-за конфликта, связанного с медицинской маской. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Глазов приехал в учреждение на велосипеде с мотором, при себе у него было две сумки, а также пистолет.

По данным Telegram-канала 112, мужчина использовал травматический пистолет, переделанный боевыми патронами для стрельбы.

Инцидент произошел ранее в этот день, погибли два человека. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.