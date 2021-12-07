Число пострадавших при стрельбе в московском МФЦ выросло до четырех

В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы выросло до четырех человек, двое погибли. Об этом 7 декабря сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В числе пострадавших — две женщины и мужчина, они доставлены в НИИ им. Склифосовского. Также пострадала 10-летняя девочка, она госпитализирована в Морозовскую детскую больницу.

«Сегодня в 15.00 в центр госуслуг района Рязанский для получения паспорта пришел мужчина. В зоне ресепшен мужчина открыл стрельбу. В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет», — рассказала Ракова.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел ранее во вторник. По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Дежурный отказался впускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию. Он начал повышать голос и препираться с охранником. После этого злоумышленник достал оружие и произвел несколько выстрелов.

Люди в Центре госуслуг начали разбегаться. В результате нападения погибли два человека.

По некоторым данным, нападавший прибыл в Центр госуслуг на велосипеде, при себе имел сумки с проводами. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Мужчину обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным, стрелявшим оказался Сергей Глазов. Он бывший военный, служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника. Возбуждено уголовное дело.