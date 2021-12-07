Причиной стрельбы в московском МФЦ стал конфликт из-за маски

Причиной стрельбы в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, по данным «Известий», стал конфликт из-за маски.

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, на 1-ой Новокузьминской улице. Посетитель МФЦ Сергей Г. открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор.

По словам источника, стрелявший приехал к МФЦ на велосипеде с мотором. При себе у мужчины были сумки.

Обезвредил его сотрудник ФМС. Как добавил источник, в результате стрельбы пострадали четыре человека.

Нападавший задержан, его личность стрелявшего установлена. Им оказался 45-летний Сергей Глазов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Место ЧП оцеплено, проводятся следственные действия.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о гибели двух человек в результате стрельбы в МФЦ в Москве. Он выразил соболезнования близким погибших.