Собянин подтвердил гибель двух человек в МФЦ «Рязанский»

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о гибели двух человек в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы. Еще три человека, по его данным, пострадали.

Градоначальник принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

«Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым», — написал он в своем Twitter.

Инцидент в МФЦ «Рязанский» произошел во вторник, 7 декабря. По данным «Известий», между посетителем и сотрудниками учреждения произошел конфликт из-за маски, после чего мужчина открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. В результате погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор.

Подозреваемый в нападении — Сергей Г. — задержан. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.