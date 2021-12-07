Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в московском МФЦ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по факту стрельбы 7 декабря в многофункциональном центре (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве, в результате которой два человека погибли.

По предварительным данным, Сергей Г. открыл стрельбу в МФЦ из-за конфликта о медицинской маске. В результате смертельные ранения получили охранник и оператор центра. По данным МВД, еще три человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

Злоумышленника обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции. В настоящее время нападавший задержан и направлен на допрос в отделение полиции.

На место происшествия выехал руководитель московского главка СК РФ, полковник юстиции Андрей Стрижов, сообщил источник «Известий».

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о гибели двух человек в результате стрельбы в столице. Он выразил соболезнования близким погибших.