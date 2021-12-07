Стали известны подробности стрельбы в московском МФЦ

Стали известны подробности стрельбы в помещении МФЦ на юго-востоке Москвы. По данным «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе.

Дежурный на входе отказался впускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию. Он начал повышать голос и препираться с охранником. После этого злоумышленник достал оружие, напоминающее пистолет Макарова, и произвел несколько выстрелов.

Люди в здании МФЦ начали разбегаться. В результате нападения погибли 2 человека, еще трое пострадали. Их личности устанавливаются.

По некоторым данным, нападавший прибыл в МФЦ на велосипеде, при себе имел сумки с проводами. Позднее в МВД отметили, что взрывных устройств у мужчины не обнаружено.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Кроме того, стало известно, что злоумышленник ранее был военнослужащим в звании подполковника. Военную службу 45-летний житель столицы завершил в 2010 году.

Мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным, стрелявшим оказался Сергей Глазов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.