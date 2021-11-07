Ударом не надо: что грозит напавшим на отца с ребенком в Новой Москве
Четверым участникам драки в Новой Москве грозит до 15 лет лишения свободы — так оценили судебные перспективы расследования инцидента в Новых Ватутинках опрошенные «Известиями» юристы. Ранее всем задержанным предъявили обвинение по статье УК «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего». Следственный комитет настаивал на аресте молодых людей, и именно такое решение было вынесено в отношении каждого их них — обвиняемые пробудут под стражей до 5 января будущего года. Адвокат обвиняемых сообщил, что свою вину они отрицают. Тем временем наиболее пострадавшей стороной в этом конфликте можно считать ребенка: четырехлетний мальчик, на глазах у которого избивали отца, получил серьезную психологическую травму, уверены специалисты.
Вплоть до пожизненного
Четырем фигурантам драки в столичном районе Новые Ватутинки предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего). Об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве. Инцидент произошел 4 ноября: молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет напали на двух мужчин, у одного из которых на руках сидел маленький сын. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Сейчас участников драки проверяют на причастность к другим преступлениям, а СК ходатайствует об их аресте.
Уже вечером 7 ноября суд с учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года. Один из них, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож. А второй юноша ударил по щеке ребенка.
Ст. 105 УК с такими квалифицирующими обстоятельствами предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сказал «Известиям» профессор, завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов. Но в этом случае предельная мера не может быть применена, потому что убийства, к счастью, не состоялось. В таких условиях молодым людям грозит максимум 15 лет лишения свободы, считает эксперт.
— Кроме того, вступят в силу смягчающие обстоятельства: не все участники драки достигли совершеннолетия. Могут быть выявлены и иные, их круг по закону неограничен. Максимальное наказание в отношении несовершеннолетних ограничено 10 годами лишения свободы. Поскольку покушение не было доведено до убийства, то высший срок — 7,5 лет, — отметил он.
Полностью обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия, подчеркнул эксперт. По его словам, если будет доказано, что обвиняемые не стремились убить ребенка и его отца, возможна переквалификация дела по другой статье Уголовного кодекса, и тогда наказание должно быть менее суровым. Следствие может занять около полугода, оценил Сергей Максимов.
Не все так просто
Адвокат обвиняемых Роман Масютенко называет произошедшее «обычным бытовым конфликтом». По его словам, покушения на убийство в ходе «конфликта» не было, как и сговора по этому поводу. Защитник добавил, что его подопечные свою вину полностью отрицают и будут отрицать в дальнейшем.
— Все обсуждают историю про нож, но ножа у них с собой не было. В руке у одного из обвиняемых был спортивный инвентарь — кистевой эспандер. Возможно, очевидцы приняли его за нож. Никого убивать обвиняемые не собирались, — заявил Роман Масютенко.
Причину конфликта следствию предстоит установить, поскольку версии потерпевшей и обвиняемой стороны разнятся, добавил адвокат.
— Есть много противоречий: отец ребенка говорит, что драка началась после того, как его сына задели по щеке. А другой пострадавший утверждает, что кто-то из обвиняемых умышленно толкнул его в плечо. Обвиняемые же говорят, что провокатором конфликта стала потерпевшая сторона, ссора выросла из словесной перепалки, — сказал Роман Масютенко.
Защитник отметил, что все его клиенты трудоустроены — "праздный и тем более преступный образ жизни" в столице они, по его словам, не вели.
Также адвокат добавил, что отец ребенка находится в разводе, и его ребенок живет с матерью. Именно четырехлетний мальчик — наиболее пострадавшая сторона в случившемся инциденте, уверена психолог Екатерина Верченова.
— Когда ребенок становится свидетелем насилия над близким человеком и угрозы его жизни, это колоссальная психологическая травма. Сейчас необходимо оказать ребенку своевременную психологическую помощь: близким следует успокоить его, показать, что семья в состоянии справиться с произошедшим. Важно, чтобы он не брал на себя ответственность и не винил себя в этой ситуации, — сказала специалист «Известиям».
По словам психолога, ребенку важно увидеть, что виновные понесут наказание. Малышу необходимо ощущение завершенности ситуации и понимание, что с его близкими и с ним самим все в порядке и угрозы в его жизни не сохраняется, заключила специалист.