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Ударом не надо: что грозит напавшим на отца с ребенком в Новой Москве

Четверо арестованных по-прежнему отрицают свою вину
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ударом не надо: что грозит напавшим на отца с ребенком в Новой Москве
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2021-11-07 17:54:23
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Четверым участникам драки в Новой Москве грозит до 15 лет лишения свободы — так оценили судебные перспективы расследования инцидента в Новых Ватутинках опрошенные «Известиями» юристы. Ранее всем задержанным предъявили обвинение по статье УК «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего». Следственный комитет настаивал на аресте молодых людей, и именно такое решение было вынесено в отношении каждого их них — обвиняемые пробудут под стражей до 5 января будущего года. Адвокат обвиняемых сообщил, что свою вину они отрицают. Тем временем наиболее пострадавшей стороной в этом конфликте можно считать ребенка: четырехлетний мальчик, на глазах у которого избивали отца, получил серьезную психологическую травму, уверены специалисты.

Вплоть до пожизненного

Четырем фигурантам драки в столичном районе Новые Ватутинки предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего). Об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве. Инцидент произошел 4 ноября: молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет напали на двух мужчин, у одного из которых на руках сидел маленький сын. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Сейчас участников драки проверяют на причастность к другим преступлениям, а СК ходатайствует об их аресте.

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Фото: РЕН ТВ
Момент нападения на мужчину с ребенком

Уже вечером 7 ноября суд с учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года. Один из них, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож. А второй юноша ударил по щеке ребенка.

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Ст. 105 УК с такими квалифицирующими обстоятельствами предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сказал «Известиям» профессор, завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов. Но в этом случае предельная мера не может быть применена, потому что убийства, к счастью, не состоялось. В таких условиях молодым людям грозит максимум 15 лет лишения свободы, считает эксперт.

— Кроме того, вступят в силу смягчающие обстоятельства: не все участники драки достигли совершеннолетия. Могут быть выявлены и иные, их круг по закону неограничен. Максимальное наказание в отношении несовершеннолетних ограничено 10 годами лишения свободы. Поскольку покушение не было доведено до убийства, то высший срок — 7,5 лет, — отметил он.

Полностью обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия, подчеркнул эксперт. По его словам, если будет доказано, что обвиняемые не стремились убить ребенка и его отца, возможна переквалификация дела по другой статье Уголовного кодекса, и тогда наказание должно быть менее суровым. Следствие может занять около полугода, оценил Сергей Максимов.

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Фото: IZ.RU
Отец четырехлетнего мальчика после драки

Не все так просто

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Адвокат обвиняемых Роман Масютенко называет произошедшее «обычным бытовым конфликтом». По его словам, покушения на убийство в ходе «конфликта» не было, как и сговора по этому поводу. Защитник добавил, что его подопечные свою вину полностью отрицают и будут отрицать в дальнейшем.

— Все обсуждают историю про нож, но ножа у них с собой не было. В руке у одного из обвиняемых был спортивный инвентарь — кистевой эспандер. Возможно, очевидцы приняли его за нож. Никого убивать обвиняемые не собирались, — заявил Роман Масютенко.

Причину конфликта следствию предстоит установить, поскольку версии потерпевшей и обвиняемой стороны разнятся, добавил адвокат.

— Есть много противоречий: отец ребенка говорит, что драка началась после того, как его сына задели по щеке. А другой пострадавший утверждает, что кто-то из обвиняемых умышленно толкнул его в плечо. Обвиняемые же говорят, что провокатором конфликта стала потерпевшая сторона, ссора выросла из словесной перепалки, — сказал Роман Масютенко.

Защитник отметил, что все его клиенты трудоустроены — "праздный и тем более преступный образ жизни" в столице они, по его словам, не вели.

Ударом не надо
Фото: ТАСС/Щербинский районный суд

Также адвокат добавил, что отец ребенка находится в разводе, и его ребенок живет с матерью. Именно четырехлетний мальчик — наиболее пострадавшая сторона в случившемся инциденте, уверена психолог Екатерина Верченова.

— Когда ребенок становится свидетелем насилия над близким человеком и угрозы его жизни, это колоссальная психологическая травма. Сейчас необходимо оказать ребенку своевременную психологическую помощь: близким следует успокоить его, показать, что семья в состоянии справиться с произошедшим. Важно, чтобы он не брал на себя ответственность и не винил себя в этой ситуации, — сказала специалист «Известиям».

По словам психолога, ребенку важно увидеть, что виновные понесут наказание. Малышу необходимо ощущение завершенности ситуации и понимание, что с его близкими и с ним самим все в порядке и угрозы в его жизни не сохраняется, заключила специалист.

Справка «Известий»

За последние несколько дней в Москве и области произошло сразу несколько конфликтов, которые привлекли внимание правоохранителей. Один из них случился в подмосковном Домодедове. В драке, по предварительным данным, принимали участие около двух десятков человек. Сейчас задержаны семеро, поиск остальных продолжается. Другой конфликт произошел в подмосковной Балашихе. Жильцов многоквартирного дома возмутили лифтеры, работавшие ночью. В результате в одного из мастеров выстрелили — предположительно, из травматического пистолета. Итогом конфликта стало уголовное дело по ст. 213 УК, карающей за хулиганство.

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