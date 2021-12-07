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Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Полицейского представят к награде за задержание открывшего стрельбу в МФЦ

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооруженного злоумышленника. Об этом сообщила 7 декабря официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Стрельба в МФЦ Москвы произошла ранее во вторник. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов. Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», — отметила Волк в ходе беседы с журналистами.

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Она подчеркнула, что смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв.

По данным «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. После этого он достал оружие и произвел несколько выстрелов. Мужчина попытался скрыться с места преступления, однако его задержал сотрудник полиции.

Вместе с тем, по некоторым данным, злоумышленник оказался бывшим военным. Глазов служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника.

В настоящее время в отношении открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

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