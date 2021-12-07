Открывший стрельбу в Центре госуслуг в Москве оказался бывшим военным

Сергей Глазов, открывший стрельбу в Центре госуслуг района Рязанский в Москве, оказался бывшим военным. Об этом 7 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, Глазов служил до 2010 года и окончил службу в звании подполковника.

Инцидент произошел ранее во вторник. По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Дежурный на входе отказался впускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию. Он начал повышать голос и препираться с охранником. После этого злоумышленник достал оружие, напоминающее пистолет Макарова, и произвел несколько выстрелов.

Люди в Центре госуслуг начали разбегаться. В результате нападения погибли два человека, еще трое пострадали. Их личности устанавливаются.

По некоторым данным, нападавший прибыл в Центр госуслуг на велосипеде, при себе имел сумки с проводами.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным, стрелявшим оказался Сергей Глазов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.