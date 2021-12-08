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СК опубликовал видео допроса открывшего стрельбу в МФЦ в Москве

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Следственный комитет (СК) РФ обнародовал 8 декабря видеозапись допроса мужчины, открывшего днем ранее стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут мужчину по лестнице, сажают на стул и допрашивают. Также запечатлено, как правоохранители обыскивают карманы стрелка и достают из одного из них пакет с патронами.

«Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Были опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений «убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом» и «незаконный оборот оружия».

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

По информации «Известий», мужчина устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. По словам очевидцев, нападавший вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

«Известия» выяснили, что с собой у злоумышленника было около 3 млн рублей. На месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

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