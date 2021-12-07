Мать устроившего стрельбу в московском МФЦ прокомментировала случившееся

Мать мужчины, застрелившего двух человек в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы рассказала журналистам, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. Об этом 7 декабря она рассказала «Известиям».

Женщина отметила, что не может поверить в произошедшее. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

Как отметила Тамара Петровна, в последние дни сын перестал отвечать на ее звонки, сообщения и отказывался говорить.

«Из-за какой-то ерунды притащил пистолет. Откуда он его взял?» — недоумевает она.

Стрельба произошла во вторник, 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Дежурный отказался пускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию.

Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил сотрудник полиции Георгий Домалаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Среди пострадавших оказалась девочка 10 лет, она получила огнестрельное ранение в шею. Операция прошла успешно.

В отношении открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.