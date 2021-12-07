Прямой эфир
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Общество
В Москве тарифы ЖКХ сохранятся на текущем уровне до июля 2022 года
Мир
США не будут направлять своих солдат на Украину для «войны с Россией»
Общество
Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря сильнейшим с 1949 года
Экономика
США намерены противостоять запуску СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину
Спорт
Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Мир
В Белоруссии заявили об отсутствии влияния продэмбарго на граждан
Мир
В посольстве РФ объяснили данные о запрете покидать ЮАР людям с «Омикрон»-штаммом
Интернет
В работе Facebook и Tinder зафиксировали сбой
Мир
После переговоров с Путиным Байден обсудит результаты с союзниками в Европе

Мать устроившего стрельбу в московском МФЦ прокомментировала случившееся

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать мужчины, застрелившего двух человек в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы рассказала журналистам, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. Об этом 7 декабря она рассказала «Известиям».

Хотели как лучше: фейки о скулшутинге подняли на уши россиян
Что делать родителям с сообщениями о готовящемся нападении на школу или вуз

Женщина отметила, что не может поверить в произошедшее. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

Как отметила Тамара Петровна, в последние дни сын перестал отвечать на ее звонки, сообщения и отказывался говорить.

«Из-за какой-то ерунды притащил пистолет. Откуда он его взял?» — недоумевает она.

Стрельба произошла во вторник, 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Дежурный отказался пускать посетителя без средств индивидуальной защиты, что вызвало у мужчины бурную реакцию.

Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил сотрудник полиции Георгий Домалаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Среди пострадавших оказалась девочка 10 лет, она получила огнестрельное ранение в шею. Операция прошла успешно.

В отношении открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021