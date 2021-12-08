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У стрелявшего в московском МФЦ было при себе около 3 млн рублей

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Мужчина, открывший огонь в МФЦ «Рязанский», на юго-востоке Москвы, по данным «Известий», имел при себе около 3 млн рублей.

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С собой у злоумышленника было €27 тыс., $10 тыс, 20 тыс. рублей.

Ранее в этот день «Известия» выяснили арсенал стрелявшего, который он взял с собой в МФЦ. С места инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

В квартире и машине подозреваемого прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать причины инцидента.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

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