Стал известен изъятый арсенал стрелявшего в МФЦ

Стал известен арсенал подозреваемого в убийстве двух и ранении четырех человек в московском офисе МФЦ «Рязанский».

По данным «Известий», с места инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмета пули, пять стреляных гильз, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, три газовых баллончика. Кроме того, в арсенале подозреваемого были сумка с личными вещами, велосипед и деньги.

Стрельба произошла 7 декабря. По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

В тот же день мать мужчины рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

Новость дополняется