Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Общество
В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Мир
Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

МС ООН потребовал от Азербайджана предотвратить разжигание расовой ненависти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный суд (МС) ООН в Гааге постановил, чтобы Азербайджан принял необходимые меры, направленные на предотвращение разжигания расовой ненависти в отношении армян. Об этом во вторник, 7 декабря, объявила председатель суда Джоан Донохью, вынося решение по иску Армении.

Ясные Сочи: о чем договорились лидеры Армении и Азербайджана
Как Россия поможет Баку и Еревану прочертить границы

«Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен защитить от насилия и ущерба заключенных <…> и должен принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, в том числе исходящие от официальных лиц, в отношении этнических армян», — сказала она.

26 ноября в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и российского лидера Владимира Путина. Она продлилась около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

В ходе трехсторонних переговоров главы стран обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации госграницы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ.

16 сентября Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде Организации Объединенных Наций в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске отмечается, что «Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации», которая выражалась в том числе в массовых убийствах, пытках и других нарушениях.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов в регионе.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021