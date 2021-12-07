МС ООН потребовал от Азербайджана предотвратить разжигание расовой ненависти

Международный суд (МС) ООН в Гааге постановил, чтобы Азербайджан принял необходимые меры, направленные на предотвращение разжигания расовой ненависти в отношении армян. Об этом во вторник, 7 декабря, объявила председатель суда Джоан Донохью, вынося решение по иску Армении.

«Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен защитить от насилия и ущерба заключенных <…> и должен принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, в том числе исходящие от официальных лиц, в отношении этнических армян», — сказала она.

26 ноября в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и российского лидера Владимира Путина. Она продлилась около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

В ходе трехсторонних переговоров главы стран обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации госграницы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ.

16 сентября Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде Организации Объединенных Наций в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске отмечается, что «Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации», которая выражалась в том числе в массовых убийствах, пытках и других нарушениях.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов в регионе.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.